Rimini, per la sede del ritiro in pole position c’è Riolo Terme

Quando? A metà luglio. Dove? Probabilmente a Riolo Terme. Manca meno di un mese alla ripresa dell’attività per il Rimini che dovrebbe ricominciare le operazioni a metà luglio, probabilmente lunedì 14, con una prima fase in sede per le visite e un approccio atletico e poi una seconda fase in ritiro. Sul luogo del ritiro sono due le candidature in essere, Riolo Terme, saldamente in vantaggio, e Frontone.

Riolo è una località collinare nel ravennate, rinomata stazione termale a circa 100 metri sul livello del mare, sorge nella valle del Senio ed è una bella cittadina da visitare. E’ un Comune di 5.839 abitanti, si trova nelle prime pendici dell’Appennino faentino ed ha un borgo molto bello, dominato dalla Rocca Sforzesca risalente al XIV secolo. Ed è anche una località facilmente raggiungibile da Rimini da cui dista 82 chilometri, quasi tutti di autostrada, per un’ora di macchina.

L’altra località ancora in lizza per il ritiro è Frontone, la stessa che ha ospitato il Rimini l’anno scorso. In questo caso ci spostiamo dalla Romagna alle Marche, dalla provincia di Ravenna a quella di Pesaro. Rimane simile la distanza perché da sono 107 chilometri che si possono percorrere in un’ora ed un quarto. Ma pare che l’orientamento della società sia rivolto verso Riolo Terme, quindi è più probabile che si vada a nord piuttosto che a sud. Rimanendo sempre in Romagna.

Nei prossimi giorni ne sapremo sicuramente di più. Come sull’allenatore. Sempre bocche cucite nell’ambiente biancorosso, ma ormai si ha netta la sensazione che sia questione di pochi giorni, con ogni probabilità all’inizio della prossima settimana. Intanto sono giorni di continui incontri in sede per restringere la rosa dei nomi. Un aspetto che si sta valutando è l’ampiezza ed i relativi costi dello staff che ogni allenatore porta con sè. Sembra un aspetto secondario, ma non è così, perché sono molti gli allenatori che chiedono di farsi seguire da figure di fiducia, dal secondo al preparatore, ma questo amplia il costo dell’investimento per la società.