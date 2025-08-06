Rimini, ora è ufficiale: Piero Braglia è il nuovo allenatore

Piero Braglia è ufficialmente il nuovo allenatore del Rimini. Questo il comunicato della società biancorossa: “La società Rimini Football Club S.r.l. è lieta di comunicare di aver affidato la conduzione tecnica della prima squadra al Signor Piero Braglia. Allenatore esperto, con un passato importante anche in categorie superiori, Braglia è noto per il suo carisma e la sua competenza nel panorama calcistico nazionale. La sua capacità di plasmare squadre competitive lo ha portato a guidare numerose compagini, conquistando – tra l’altro – la promozione in Serie B con il Cosenza, vincendo i playoff di Lega Pro (in precedenza aveva già vinto con Catanzaro, Pisa e Juve Stabia ndr). Lo staff tecnico che affiancherà mister Braglia sarà così composto: Stefano Di Cuonzo – Vice allenatore. Alberto Galdiolo – Preparatore atletico. Vasco Regini – Collaboratore tecnico della prima squadra”. L’allenatore dei portieri sarà al 99% Emanuele Nordi, già oggi al Romeo Neri con lo staff.