Rimini, ora è ufficiale: Lamesta al Benevento e Pietrangeli al Sudtirol

Mancava solo l’ufficialità, ora è arrivata. “Il Rimini Football Club comunica di aver ceduto, a titolo oneroso, le prestazioni sportive del calciatore Davide Lamesta al Benevento Calcio. Il Club augura a Davide buona fortuna per il prosieguo della carriera”. E ancora. “Il Rimini Football Club comunica di aver ceduto a titolo oneroso al FC Südtirol il contratto per le prestazioni sportive di Nicola Pietrangeli. Il difensore arrivato a Rimini nel 2021, ha collezionato in biancorosso 97 presenze in tre stagioni contribuendo al ritorno in Serie C. Il Club augura a Nicola le migliori soddisfazioni professionali.” Questi i comunicati della società, che sancisce dunque il passaggio del fantasista alla società giallorossa e del difensore alla squadra altoatesina.