Rimini, ora è ufficiale: la Primavera a Biavati

Mancava soltanto l’ufficialità e adesso è arrivata. Denis Biavati è il nuovo allenatore della Primavera biancorossa.

«Biavati vanta un lungo percorso durato 18 anni al Bologna FC partendo dalla Scuola Calcio per arrivare prima alla Under 16 guidata per tre anni, quindi alla Under 17 dove ha allenato nelle ultime tre stagioni, ha impreziosito il suo curriculum in rossoblù con uno scudetto nel 2021/22 battendo in finale l’Inter».

Il nuovo segretario del settore giovanile invece è Francesco Badiali reduce dall’esperienza con l’Ancona