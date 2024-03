Rimini-Olbia in calendario per domenica 24 marzo sarà rinviata ad inizio aprile: i sardi hanno tre giocatori in nazionale

Rimini-Olbia in calendario per domenica 24 marzo alle ore 14 al Romeo Neri sarà quasi sicuramente rinviata a martedì 2 o a mercoledì 3 aprile. Essendo la partita posizionata in una “finestra” dedicata alle nazionali, l’Olbia non avrebbe a propria disposizioni tre giocatori, che sono stati o saranno convocati dai rispettivi commissari tecnici. Già arrivata la chiamata del Ct Nunziata per il portiere Filippo Rinaldi in vista degli impegni dell’Italia Under 21 contro la Lettonia a Cesena e la Turchia a Ferrara; in arrivo le convocazioni di Roberto Cevoli nella nazionale maggiore di San Marino di Nicola Nanni e Filippo Fabbri in vista delle due amichevoli contro Saint Kitts e Nevis del 20 e del 24 marzo.

L’Olbia ha già anticipato al Rimini che, non appena arriverà la terza convocazione, chiederà, come suo diritto, il rinvio. La gara Rimini-Olbia, visto che si è arrivati a fine stagione, dovrà poi essere recuperata entro 10 giorni, quindi martedì 2 o mercoledì 3 aprile, non più alle 14, ma alle 18 o alle 20.30.