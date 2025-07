Rimini, oggi una video call fondamentale per programmare il futuro societario

La macchina organizzativa del Rimini Fc prova a ripartire. Oggi sarebbe dovuto essere il giorno del raduno, ma con il ritiro a Riolo Terme slittato a lunedì 21 luglio anche l’arrivo dei 16 giocatori sotto contratto è stato posticipato. Questa mattina, però, sono attesi gli stipendi per i collaboratori e i dipendenti che non hanno contratti federali e ci sarà soprattutto una video call cruciale, la sesta degli ultimi 15 giorni, per iniziare a programmare la stagione.

Pronti a ripartire

Alle 9, infatti, è in programma una riunione cruciale tra i vertici della Responsible e la dirigenza biancorossa, orfana del proprio dg Geria e del vice-presidente e responsabile del settore giovanile Sanapo. In collegamento da più parti della Penisola ci saranno i coniugi Petracca, i legali e i commercialisti della Responsibile, il responsabile dell’area scouting Fabio De Vita, il diesse Antonio Di Battista, in questo momento, al netto del mercato fermo, figura imprescindibile per il Rimini, il segretario generale Marco Mercuri e l’uomo dei conti Devid Renzi. Il messaggio che verrà ribadito ai dirigenti e ai dipendenti biancorossi è chiaro: la proprietà intende portare avanti il progetto sportivo.

Aiuto in arrivo?

Più di un imprenditore, dal curriculum sportivo (e non solo) non proprio esaltante, ha bussato alla porta del Rimini, ma è stato immediatamente respinto. L’obiettivo vero di Petracca è quello di far entrare in società un imprenditore attivo nello stesso settore della Reponsible, la gestione di ospedali privati, ma in ogni caso si dice fiducioso di poter reperire la liquidità necessaria per dare il via alla stagione. Una parte dei fondi potrebbe arrivare anche dopo la vittoria in Appello in un contenzioso aperto con la regione Molise e la struttura commissariale: la Responsible dovrà ricevere 3,8 milioni per le prestazioni salvavita, soprattutto quelle di radioterapie, garantite nel 2019 dall’ospedale privato di Campobasso. Ulteriori incassi arriverebbero per le prestazioni erogate nel triennio 2020-2022.

La scadenza del 1° agosto