Rimini, non se ne esce più: è stallo tra Rota e il gruppo Di Matteo

Non se ne esce più, qualcuno potrebbe dire. Perchè tra il gruppo Di Matteo e Alfredo Rota a quanto pare non si sono registrati passi in avanti nella giornata di ieri. Doveva essere il giorno decisivo, quello della fumata bianca e invece non lo è stato. Anzi Alfredo Rota per la prima volta fa un lapidario commento: «Quando riceverò la somma dovuta farò sicuramente un comunicato».
Quindi riepilogando: il gruppo Di Matteo sostiene di aver inoltrato venerdì scorso due bonifici in orari differenti al mattino per la somma di quasi 220 mila euro (è il valore delle quote sequestrate e quindi sufficienti per dissequestrarle e far sbarcare così in città il nuovo acquirente il quale ha già firmato un preliminare con la Building proprietaria del Rimini fino a qualche settimana fa).
L’ex presidente biancorosso, Rota, invece sostiene che ancora non ha ricevuto la somma dovuta. Insomma ormai questa questione è diventata un giallo.