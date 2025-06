Rimini, niente panico ma giovedì sera mancava ancora la fideiussione obbligatoria per l’iscrizione al campionato

Sono ore febbrili in casa Rimini. Entro la mezzanotte di oggi va depositata l’iscrizione al prossimo campionato di Serie C. A ieri, sui conti correnti dei tesserati non erano ancora stati accreditati gli stipendi delle mensilità di marzo e aprile, che devono quindi arrivare oggi, ma soprattutto alle 18 non era stata ancora rilasciata al Rimini la fideiussione da 350mila euro da parte delle Generali Assicurazioni (il bonifico bancario del club dovrebbe essere stato emesso tre giorni fa), che va inserita all’interno della documentazione obbligatoria per poter partecipare al campionato. In serata i dirigenti biancorossi si sono detti sereni, certi che tutto si risolverà in mattinata.

Quindi, la speranza è che, come accaduto anche un anno fa, entro la deadline delle 23.59 la società sistemi tutte le questioni in sospeso e perfezioni l’iscrizione al campionato. Cosa che, nel Girone B di Serie C, non ha fatto, ad esempio, la fallita Lucchese e che rischia incredibilmente di non fare la Spal, con l’allarme rosso scattato nella giornata di ieri, e anche l’Ascoli.

Tornando al Rimini, una volta depositata la domanda entrerà in scena la Covisoc che andrà a verificare la regolarità di tutta la documentazione. L’organo di controllo ha tempo una settimana, entro il 13 giugno, per comunicare l’esito. Qualora dovesse riscontrare qualche problema lo riferirebbe alla società che poi avrebbe 4 giorni di tempo per presentare ricorso con una spesa di 12.000 euro.