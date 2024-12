Rimini, Natale con sorpresa: la società ha pagato lo stipendio di novembre

Dopo aver dovuto attendere l’ultimo giorno utile (prima dell’arrivo di penalizzazioni) sia per gli stipendi di luglio e di agosto, che per quelli di settembre e ottobre, il gesto della società è stato apprezzato: chissà che questo “anticipo” non sia il segnale di un cambio di strategia nei pagamenti degli stipendi. Lo si capirà in meno di sette settimane, visto che le mensilità di dicembre e gennaio vanno saldate entro il 16 febbraio.

Ieri giornata tosta per la squadra biancorossa perché in vista della sfida del 6 gennaio a Chiavari contro l’Entella sono stati previsti due allenamenti, mattina e pomeriggio in campo. Tutti presenti gli uomini di Antonio Buscè, tranne i “lungodegenti” Gorelli, Cernigoi e Brisku per il recente problema alla spalla. Finale d’anno sul rettangolo verde, ma con orari adatti per assorbire i festeggiamenti.

Per oggi infatti è previsto allenamento mattutino, domani invece la squadra si rivedrà nel pomeriggio. Dal 2 gennaio si riprenderà con la normale programmazione.

