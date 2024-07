Rimini, movimenti in cabina di regia: L’arrivo di Fiorini esclude Langella?

Numericamente manca un posto a centrocampo. Ma ci potrebbe essere anche la staffetta, nel senso che l’arrivo di uno potrebbe escludere chi attualmente è presente in rosa.

Fiorini-Langella

La questione è in cabina di regia giusto per tradurla in soldoni. L’arrivo di Mattia Fiorini dalla Fiorentina, oggi sarà ufficiale il suo acquisto dopo l’accelerata di martedì scorso mentre il Rimini partiva per Frontone, potrebbe portare alla partenza di Christian Langella. Anzi tra gli operatori di mercato c’è questa certezza: «Fiorini va al Rimini? Allora Langella parte».

