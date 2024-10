È morto questa mattina a 91 anni Gastone Montesi, storico presidente del Rimini e personaggio conosciutissimo nel mondo sportivo biancorosso. Montesi è stato uno dei simboli del calcio cittadino, innamorato della sua terra e dello sport, che seguiva con grande passione unita a una genuinità tipicamente romagnola. In seguito è stato presidente del Rivazzurra. Lascia i figli Thomas e Denny. Montesi ha lasciato un segno soprattutto nel corso degli anni 80: fu presidente del Rimini dal 1985 al 1987, succedendo a Dino Cappelli. In quel biennio in panchina si alternarono Sergio Santarini, Giovanni Seghedoni (1985-’86) e nella stagione successiva Osvaldo Jaconi. Legatissimo in modo viscerale al calcio e a Rimini, nel 2013 partecipò anche allo sfortunato progetto del Real Rimini.