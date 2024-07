Rimini-Morra ai saluti: questa mattina il Vicenza ha deciso di pagare la clausola rescissoria. Lunedì alle 11 i calendari di Serie C

L’avventura di Claudio Morra nel Rimini sembra essere giunta alla fine. In mattinata, il Vicenza ha sbaragliato la concorrenza, decidendo di pagare la clausola rescissoria e chiamando il Rimini per comunicare la propria decisione. La società veneta ha quindi stretto i tempi nelle ultime ore anche se già un mese fa era tornato alla carica di Morra, già cercato sul mercato di gennaio. Subito dopo era entrato in scena il Benevento, che però non è riuscito mai a fare breccia nel cuore dell’attaccante. Ci ha provato invano pure l’Arezzo dell’ex tecnico biancorosso, Emanuele Troise (che ora vorrebbe il centrocampista centrale Langella) ma senza fortuna. Il Vicenza che ha fuori per infortunio gli attaccanti Rolfini e Ferrari, ha rotto gli indugi e, probabilmente avendo già trovato l’accordo economico con Morra, ha deciso di voler pagare la clausola.

Da sottolineare che lunedì alle ore 11 saranno stilati i calendari di Lega Pro.