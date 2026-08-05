Rimini: mancano regista e punta, campagna abbonamenti al via questo pomeriggio

Sono ore di attesa in casa Rimini per coprire le ultime caselle dell’organico, quelle del regista e del centravanti destinato ad alternarsi con Carmona, o a fare coppia con lui nel 4-3-1-2, ipotesi tattica alternativa al 4-3-3. Per Facundo Piazze, numero 9 uruguaiano della Lucchese, continuano le trattative. C’è una sorta di deadline: entro oggi l’affare dovrà sbloccarsi, altrimenti il diesse Pietro Tamai andrà su un’alternativa già individuata. In casa Rimini rimane comunque moderato ottimismo per la conclusione positiva dell’affare.

Per il regista nomi top secret, ma sono due i candidati: incontri in programma tra oggi e domani. L’obiettivo è concludere la settimana con i due ruoli ricoperti.

La rosa è quindi quasi del tutto definita: rimane un punto interrogativo riferito al giovane attaccante verucchiese Bernardi, esterno offensivo mancino che al momento costituisce l’alternativa a Carlini, mentre dall’altra parte ci sono Cicarevic e Vitucci. Non arriverà invece un difensore centrale: in rosa ci sono già 7 difensori per 4 posti, compreso l’ex Sammaurese Magnanini, mentre nel ruolo di terzino sinistro è impiegabile anche Carnesecchi, vero e proprio jolly. L’ex Tropical infatti può fare anche il regista e la mezzala.

In porta il Rimini ha puntato su Roberto, su indicazione del preparatore dei portieri Dadina. L’estremo difensore ex Vigor Senigallia è apprezzato per la sua abilità nella costruzione dal basso. Tamai e Dadina hanno scelto Roberto e Pollini per uno dei ruoli più delicati dalla squadra, dopo aver trattato Pazzini e sondato altri portieri come Passaniti, Munari e Renzetti, quest’ultimo protagonista in Promozione tra i pali del Novafeltria. Il Rimini partirà dunque con 22 giocatori, mentre un terzo under potrebbe aggregarsi a fine mercato. Intanto oggi alle 16 nella sede di Piazzale del Popolo prende il via la campagna abbonamenti.