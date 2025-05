E’ stata una stagione di paradossi. Ad un cammino normale in campionato ha fatto da contraltare un percorso in Coppa Italia da mille e una notte. A un mercato estivo caratterizzato da cessioni dolorose come Pietrangeli al SudTirol, Lamesta al Benevento e Morra al Vicenza, ha fatto da contraltare il miglior Rimini degli ultimi 15 anni. Bisogna infatti tornare indietro di 15 anni, alla stagione 2009-2010, per trovare la squadra biancorossa, all’epoca allenata da Mauro Melotti, fare meglio rispetto a quella di Antonio Buscè: il Rimini di Melotti arrivò quarto con 51 punti in 34 partite (media di 1,50) e perdendo la semifinale play-off contro il Verona (0-1 in Romagna e 0-0 al Bentegodi).



Ma il pubblico cala

Eppure, e questo è il paradosso più grande, nell’annata migliore dal 2010, le presenze al Romeo Neri sono calate. Infatti i numeri finali parlano di 54.495 spettatori allo stadio per una media di 2.868 che vale l’8° posto nel girone B dietro alle solite piazze che hanno visto la serie A quali Spal, Ternana, Ascoli, Pescara, Perugia alle quali si aggiungono Campobasso e Torres che non hanno mai visto invece la massima serie. Quest’anno l’affluenza più grossa, play-off con la Vis Pesaro e finale di Coppa Italia con la Giana escluse, è stata registrata con il Milan Futuro (4.071), mentre il minimo storico è stato con la Lucchese (2.443). L’anno scorso, invece, il totale spettatori era stato di 63.035 per una media di 3.318 anche in quel caso 8° posto nel raggruppamento dove la punta dell’iceberg era stata nel derby con il Cesena (6.396) e invece il punto più basso con il Pineto (2.530). Facendo due calcoli, dunque, quest’anno c’è stato un saldo negativo di 8540 che magari i più potrebbero giustificare con l’assenza di una partita importante come il Cesena salito l’anno scorso in serie B. Facendo un passo ulteriore indietro, quindi la stagione 2022-2023, gli spettatori erano stati 55.540 per una media di 2.923 che aveva consegnato addirittura il 3° posto nel girone. Il tetto più alto si era registrato sempre con il Cesena e non poteva essere diversamente (6.063), il punto più basso con l’Imolese (2.188). Questo vuol dire che tre anni fa al Romeo Neri c’erano stati 1.045 tifosi in più rispetto a quest’anno.



Prima del Covid