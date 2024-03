Rimini macchina da gol: nessuno ha segnato 17 reti negli ultimi 37 giorni

La scossa post derby. E’ come se quel faccia a faccia tra il tecnico Troise e la società all’indomani del brutto 0-2 interno con il Cesena, datato venerdì 9 febbraio, avesse toccato il Rimini nel suo orgoglio.

Un attacco bomba

Infatti da quel momento sono state disputate sette partite e il Rimini che aveva realizzato fino a quel momento 26 reti ora si ritrova a quota 43. Un attivo di 17 centri che non ha riscontri in questo lasso di tempo. Neppure il Cesena avviato verso la serie B ha osato tanto visto che è la seconda squadra ad aver segnato di più dopo quella sera al Romeo Neri (16 gol). Quindi la Carrarese (15) e Torres (14) e via via tutte le altre. Insomma un bel biglietto da visita per la squadra di Troise da presentare in questo rush finale dove in gioco c’è l’accesso ai play-off (dietro ormai non si guarda più).

Combinazioni a gogo

Sette partite dove il Rimini ha pescato il poker a Recanati, quindi due terni in casa con il Pontedera e ad Ancona, infine la recente cinquina casalinga sul Pescara. Solo a Lucca e a Ferrara è arrivato solo un gol con conseguente sconfitte (2-1 al Porta Elisa e 3-1 al Mazza), mentre al Romeo Neri contro il Sestri Levante l’attacco è andato in bianco e il Rimini ko.

Sette giocatori a segno

Il settebello calato dal Rimini, nel senso che sono sette i giocatori ad aver confezionato questo bottino di reti, vede in Morra l’artefice principale. Infatti l’ex piacentino ha trovato la via del gol in 8 occasioni, seguito poi da Lamesta a quota 3, quindi Garetto a 2 mentre un 1 guizzo a testa per Malagrida, Gigli, Delcarro e Ubaldi. Insomma ce n’è per tutti i gusti in quanto ogni reparto ha potuto festeggiare, come il difensore Gigli, oppure i centrocampisti Delcarro e Garetto e ovviamente gli attaccanti.

Una crescita maestosa

Facendo un paragone con quello che era successo nelle giornate precedenti a questa esplosione di gol, ci si può rendere conto ancora meglio di questa crescita in fase offensiva. Infatti il Rimini per segnare 16 gol, uno in meno dell’attuale bottino, aveva impiegato ben 19 partite. Tradotto quasi il triplo delle giornate per la serie che un’andatura simile era quasi innimaginabile e soprattutto senza precedenti in questa stagione per quanto riguarda i colori biancorossi.

E’ impensabile chiaramente che nelle prossime sei partite la squadra di Troise possa continuare su questa falsariga anche perché è passata attraverso momenti di assoluta carestia (una rete da metà gennaio ad inizio febbraio tra Juventus Next Gen, Pineto, Perugia e Cesena), però queste 17 reti in 7 gare è tanta roba.

© RIPRODUZIONE RISERVATA