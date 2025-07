Rimini, lo strano destino di D’Alesio: esordirà nella sua Pescara

Se glielo avessero detto due mesi fa non ci avrebbe creduto. Primo, sedersi sulla panchina del Rimini. Poi debuttare tra i professionisti proprio nella sua Pescara contro il Delfino, lui che è pescarese, il 10 agosto nel turno preliminare della coppa Italia Frecciarossa. Per Filippo D’Alesio si è rivoltato il mondo.

Missione difficile

E’ una missione difficile. Ma non impossibile. Anche se la scelta di affidare la panchina a Filippo D’Alesio assomiglia molto a quella di due estati fa quando il Rimini fu messo in mano all’argentino Gabriel Raimondi. La piazza mugugnava, non è insorta solo perchè la nuova proprietà si era da poco insediata, però mugugnava e Raimondi è durato fino ai primi d’ottobre per poi fare le valigie con la squadra desolatamente ultima in classifica con appena 4 punti.

L’ostacolo più grande

Si può essere bravi, meno bravi, avere idee, impianti di gioco più o meno validi, ma da sempre nel mondo del calcio il primo tassello da inserire, altrimenti si è fuori dai giochi ancora prima di iniziare, è creare l’empatia con la squadra. Ecco, il futuro di D’Alesio a Rimini dipende molto da come entrerà nella testa dei giocatori soprattutto i cosidetti senatori. Tradotto, l’ex match analist biancorosso dovrà convincere i suoi ragazzi che le sue idee porteranno lontano. E l’empatia non nasce alla prima giornata di campionato ma nel ritiro precampionato, quindi a Riolo Terme, in quel periodo che quest’anno va dal 16 luglio al 3 agosto. D’Alesio dovrà subito toccare i tasti giusti cosa che non riuscì a fare per esempio Raimondi.

Il coraggio di fare scelte nette