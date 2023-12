Rimini, Lepri si è ristabilito, attesa per l’ecografia di Capanni

RIMINI

Nessun problema per Tomas Lepri, uscito zoppicante prima del tempo nel match di domenica contro la Carrarese. Di sicuro il difensore, dopo un ampio utilizzo (dal 1° ottobre a domenica aveva giocato tutte le partite dall’inizio alla fine ad eccezione del match di coppa Italia contro il Cesena), domani rifiaterà nel match di Coppa Italia di Vicenza.

In casa Rimini si attendono intanto i risultati dell’ecografia a cui si è sottoposto Capanni, vittima di un problema muscolare. Troise domani in coppa Italia contro il Vicenza opterà per il turnover anche perché sabato ci sarà un’altra trasferta contro la Virtus Entella, prima di chiudere il 2023 venerdì 22 dicembre al Romeo Neri, avversario il Gubbio.

Intanto belle notizie anche dalla Primavera biancorossa, che ieri ha affrontato e battuto 3-1 in amichevole la under 20 del Sao Paulo. Nel tabellino dei marcatori della squadra di Brocchini sono entrati Paganini (autore di una doppietta) e Innocenti. l.f.

