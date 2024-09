Rimini, Lepri in forte dubbio per Lucca

Un fatto è certo: Chiarella non ci sarà a Lucca dopo che fino adesso ha saltato le prime tre partite di campionato. L’ex Catania sta lavorando sodo per recuperare dal fastidioso guaio muscolare ma i tempi di recupero richiedono cautela. Quindi l’obiettivo si sposta un po’ più in là, cioè alla gara casalinga con il Milan Futuro di lunedì 23 settembre.

Out Cioffi, per la sfida del Porta Elisa rimane in forte dubbio anche Lepri. Il difensore si sta allenando a parte, il problema è che fino adesso non ha lavorato mai con la squadra e quindi al massimo potrebbe andare in panchina.