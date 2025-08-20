Rimini, la società non si è mai presentata alla città ma lancia la campagna abbonamenti

La società non si è mai presentata alla città, ma intanto il Rimini presenta la campagna abbonamenti sui social. La vendita partirà venerdì 22 agosto presso i punti vendita abilitati da Vivaticket.. Così il club su Facebook: “Con lo slogan “Ripartiamo da qui”, invitiamo tutti i tifosi biancorossi a vivere insieme una nuova emozionante stagione al Romeo Neri! Un anno di passione, orgoglio e, soprattutto, un anno di squadra, dove ogni abbonamento è un gesto d’amore per la maglia.

Il presidente Siniscalchi attraverso i social ha dichiarato “Il sostegno del nostro pubblico è un valore unico. Ogni abbonamento sottoscritto è un gesto d’amore per la maglia e una spinta in più per i nostri ragazzi.”

I prezzi: curva Est 110 euro (ridotto 95), distinti 155 (ridotto 140), tribuna laterale 190 (165), tribuna centrale 275 (245), tribuna centralissima 360 (315).