Rimini, la situazione è drammatica: o arrivano i soldi o si rischia il fallimento

Si può dire che da ieri per il Rimini sia iniziato un drammatico countdown finale. Si sono registrate infatti alcune defezioni nel già scarno organigramma della società biancorossa, la più dolorosa e letale è stata quella, anche se ancora non ufficiale, del team manager e addetto arbitro Fabio Gatta. Una rottura che nell’economia del Rimini vorrebbe dire tanto, perché Gatta finora è stato il pilastro societario in campo, l’unica linea di continuità tra la precedente e l’attuale gestione.

