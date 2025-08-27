Rimini, la rivolta di Piero Braglia: cancella l’allenamento a due giorni dalla sfida con la Vis Pesaro

Niente allenamento per il Rimini. La squadra non è scesa in campo per la seduta che sarebbe dovuta andare in scena alle 17.30: la decisione è stata presa dal tecnico Piero Braglia e dal suo staff. Un gesto di ribellione, che arriva a due giorni dal derby in casa della Vis Pesaro, per la mancanza di certezze da parte della società, che non ha ancora depositato la fideiussione integrativa per l’extra budget (che porterà ad un nuovo deferimento e quindi ad una penalizzazione di uno o due punti) e che per questo motivo non può tesserare nuovi giocatori.

E dire che in giornata la Fiorentina depositerà il contratto di Sulaymana Jallow, attaccante classe 2007 che il Rimini ha ceduto ai viola per una cifra (bonus inclusi) di poco superiore ai 150mila euro.