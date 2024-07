Rimini, la presidente Di Salvo prova a “far pace” coi tifosi: “Patch sul retro col vecchio logo”

La presidente del Rimini Stefania Di Salvo prova a risolvere la querelle logo con i tifosi biancorosso. Questa la nota ufficiale della società a firma della presidente. “In questi giorni ho riflettuto con i miei più stretti collaboratori sul rebranding che sta facendo tanto discutere. La reazione emotiva al cambio sinceramente la aspettavo è una dinamica del calcio già vista in tantissime situazioni, questo è un mondo che le persone sentono molto anche “di pancia” e la reazione in questi casi è sempre molto simile. Abbiamo iniziato una nuova pagina del Rimini FC e con tutto il nostro impegno cercheremo davvero di dare una svolta alla storia del calcio di questa città. La promessa che abbiamo fatto al nostro arrivo la stiamo portando avanti: progetto pluriennale fondato sulle strutture per dare solidità ai risultati che otterremo sul campo. Il progetto di rebranding per noi è necessario e quindi lo porteremo avanti. Detto questo, ascoltando la città, parlando con la gente che ho incontrato, ho capito che, a prescindere dal piacere o meno stilisticamente, è la mancanza di riconoscibilità e quindi di identità a essere in discussione: questo mi dispiace molto. Abbiamo commesso l’errore di non ascoltare prima, non possiamo ripeterlo ora. Mi è stato chiesto un passo indietro, penso si debba parlare invece di un passo verso. Quello che faremo, sarà inserire una piccola patch sul retro con il vecchio logo per portarlo ancora sulla maglia sino a quando, lavorandoci già da questa stagione, non troveremo insieme la via giusta per modificare l’attuale simbolo del Rimini e incamminarci verso il futuro così come già stiamo facendo con i progetti importanti che con determinazione continueremo a portare avanti.

ForzaRiminiSempre”.