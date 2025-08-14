Rimini, la nuova proprietà è già con le spalle al muro

Il sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore Michele Lari hanno definito «francamente imbarazzante» la situazione del Rimini, nella lettera aperta diffusa martedì alla stampa. Chissà quale definizione avranno per il silenzio dei piani alti di Figc e Lega Pro: l’appello delle istituzioni riminesi, infatti, finora è caduto nel vuoto. Da palazzo Garampi era stato chiesto un incontro per illustrare «la posizione ufficiale, lo stato delle cose del Rimini Calcio, anche in considerazione del ruolo che ha il Comune, in veste di titolare di uno stadio concesso a fronte di precise garanzie».

Dopo 24 ore nessuna risposta: nella settimana di Ferragosto gli uffici sono chiusi, d’accordo, ma rimane la sgradevole sensazione di una fuga dalle responsabilità da parte delle istituzioni calcistiche.

