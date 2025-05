Rimini, “La Festa degli Eroi”: il 15 maggio la festa per il ventennale della terza promozione in B dei biancorossi

Sono passati 20 anni, ma è come fosse ieri. Il 15 maggio 2005 il Rimini fu promosso per la terza volta nella sua storia in serie B e l’eco di quell’impresa risuona ancora in città, fra gli appassionati di calcio. Non fu solo un’impresa, visti gli avversari nel campionato, fu anche la saldatura di un rapporto che il tempo ha rafforzato con tutti i protagonisti, in campo e fuori.

Il 15 maggio 2025, dalle 20 al palasport Flaminio di Rimini, ci sarà la ‘Festa degli Eroi’ insieme a tutti i protagonisti di quell’indimenticabile promozione. Un evento organizzato da Icaro Sport e presentato dai giornalisti Roberto Bonfantini e Cesare Trevisani.

“Aspettiamo tanti riminesi e le scuole calcio del territorio in una festa biancorossa che faccia sentire tutto l’amore sportivo intatto dopo 20 anni da quell’impresa. Vorremmo colorare di biancorosso il Flaminio, con striscioni, aste, sciarpe e bandiere anche di quell’anno indimenticabile.

Ringraziamo il Comune di Rimini per aver concesso la struttura, RBR Basket per la splendida collaborazione organizzativa offerta e il Rimini FC, che sarà presente con lo staff dirigenziale ed i giocatori che saranno reduci dal primo turno di play off del giorno prima. Grazie alle aziende che hanno sostenuto la serata, uno particolare alla Cocif e a Cristiano Cerbara e Francis Fanini della pagina Facebook Rimini 100 Una Storia Biancorossa”.

In programma c’è infatti una splendida cerimonia: nel 2005 il Rimini vinse il campionato di C e oltre alla promozione in B trionfò anche nella Supercoppa, raggiunta quest’anno dalla Coppa Italia di Serie C fra i trofei storici. Quella Supercoppa, finora custodita dalla Cocif, sarà trasferita definitivamente a Rimini nella sede societaria, insieme a tutti i trofei vinti nei 15 anni guidati da Vincenzo Bellavista. La consegna ufficiale avverrà nel corso della festa. Saranno al Flaminio anche la signora Lelia Bellavista coi figli Barbara e Gianni.

Della rosa 2005 del Rimini parteciperanno sostanzialmente tutti i protagonisti e sarà l’occasione per riabbracciare ragazzi che in questi anni raramente è stato possibile reincontrare. Arriveranno anche da molto lontano, oppure mentre sono nel pieno della loro stagione sportiva. Tutti hanno fatto il possibile per essere presenti e salutare il popolo biancorosso e ricordare quella promozione.

Insieme a Leonardo Acori, ci sarà tutto lo staff tecnico e anche una folta rappresentanza della società a guida Cocif di quegli anni, con Valter Muratori e gli altri che hanno aderito.

Nel corso della serata sarà ripercorso il campionato, coi filmati e i commenti dei protagonisti e al termine il Comune di Rimini, col sindaco Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo sport Michele Lari consegnerà ad ognuno degli Eroi una pergamena personalizzata, a ricordo di un’impresa che ha dato lustro alla città in un ciclo calcistico fantastico ed indimenticabile.

Sugli spalti i tifosi, i giovani delle varie scuole calcio del territorio e del settore giovanile femminile e maschile del Rimini FC. Tutti sono invitati a sventolare i vessilli biancorossi per festeggiare gli eroi di una vittoria storica.