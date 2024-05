Rimini, la domenica delle scelte: i calciatori scopriranno il loro destino

La fretta con la quale si è interrotto il rapporto con Emanuele Troise fa intendere che con altrettanta velocità verrà ufficialmente nominato il nuovo allenatore del Rimini Football Club. In questi giorni è stato fatto un lavoro frenetico dal parte dei dirigenti biancorossi per arrivare ad una svolta in tempi brevi.

Casting terminato

Tanti indizi portano ad un imminente annuncio: nei giorni scorsi c’è stato un vero e proprio casting del quadrumvirato biancorosso che si occupa del settore tecnico, composto da Giuseppe Geria, Antonio Di Battista, Angelo Sanapo e Fabio De Vita. Si sono susseguiti molteplici colloqui e valutazioni che hanno portato ad una serie progressiva di eliminazioni, nel senso buono del termine, e promozioni verso un numero sempre più ristretto di nominativi. Uno dei tecnici valutati con molto interesse è stato Sebastiano Siviglia, ma alla fine non è rientrato nel gruppo ristretto degli allenatori che si giocheranno la panchina dei biancorossi.

Domani il nuovo allenatore

L’idea è quella di svolgere nelle prossime ore ulteriori colloqui ed approfondite valutazioni e poi prendere una decisione. Alla fine il gruppo dei “prescelti” dovrebbe comprendere nomi come quelli di Matteo Andreoletti (Benevento a inizio stagione), Giorgio Gorgone (Lucchese), Enrico Barilari (Sestri Levante) ed Antonio Buscè (Vibonese) ma non è esclusa una wild-card dell’ultima ora, un tecnico di cui in questi giorni non si è mai parlato.

Festa senza Troise

La festa di fine stagione del Rimini Football Club, in programma questa sera alle 19 al Coconuts, rappresenta la degna chiusura dell’annata agonistica biancorossa, ma nel contempo potrebbe rappresentare la prima tappa della nuova stagione. Una festa potenzialmente mai così ricca di novità e notizie. Per tanti motivi. Non sarà l’occasione per un clamoroso annuncio, quello del nuovo allenatore, perché quasi certamente il successore di Emanuele Troise sarà comunicato nella giornata di domani. A proposito di Troise, l’ex tecnico del Rimini non dovrebbe essere presente questa sera, malgrado sia un consuntivo festaiolo di una stagione che l’ha visto grande protagonista. Ma la separazione è stata un po’ brusca e l’allenatore campano, già assente nella due giorni alle Terme di Riolo, non è in vena di stappare le bottiglie.

Incontri con i giocatori

Non solo. Tra oggi e domani la società incontrerà tutti i giocatori della rosa che per l’occasione torneranno appositamente a Rimini, per chiarire il loro futuro biancorosso. Verranno ricevuti uno ad uno allo stadio per dichiarare l’interesse ad una prosecuzione del rapporto oppure una chiusura (saranno messi sul mercato quelli sotto contratto che non rientrano nei piani, saranno lasciati liberi quelli senza contratto che non interessano). Delcarro, uno dei biancorossi in scadenza, ha già deciso di non restare ed è a un passo dalla firma con il Renate. Sarà una serata cruciale per molti, diversi giocatori conosceranno infatti prima della cena le intenzioni della società e dai loro visi questa sera si capirà molto se le comunicazioni sono state gradite o meno. Poi è chiaro che potrebbero anche non esserci sì o no definitivi, perché subito dopo i primi approcci scatta il lavoro dei procuratori che devono definire le singole trattative. Però è chiaro che in questo week-end la società darà il primo scossone alla sua stagione. Come in un talent: “La sua avventura nel Rimini... prosegue”.

