È la Neon Rimini Group il decimo socio che si avvicina alla Rimini Calcio. Un’azienda che da sempre è vicino alla società biancorossa. “Mio nonno Giuseppe che ha fondato l’azienda nel 1956, alla fine degli anni Ottanta, sotto la presidenza di Bruno Vernocchi, è stato consigliere - racconta Giuseppe Ciabatta al tavolo insieme al padre Paolo e al fratello Giulio e al dg Massimiliano Alvisi -. La nostra scelta è stata una scelta di cuore e per ridare qualcosa alla città che ci ha dato tanto”. Il dg Alvisi ha preannunciato l’arrivo di altri ingressi entro la fine del 2026.