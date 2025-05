Rimini, la base c’è ma l’attacco va rinforzato. Juve e Fiorentina su Jallow

Se la stagione di chi è sceso in campo è andata in archivio da una decina di giorni, quella di chi sta fuori dal campo, invece, è appena iniziata. E sarà una stagione fondamentale, visto che è ora che va costruito il Rimini del futuro. Il primo obiettivo degli uomini di mercato biancorossi sarà quello di trovare il profilo giusto a cui affidare la panchina dopo il divorzio, già consumato e annunciato, da Antonio Buscè. Sulla lista di Di Battista, Geria, Sanapo e De Vita c’è più di un nome: tutti tecnici giovani che hanno voglia di lavorare con una squadra ricca di giocatori da formare. Poi, una volta scelto l’allenatore e il suo modo di giocare, si passerà a vagliare la rosa e i possibili nuovi rinforzi. Nel frattempo ecco uno sguardo sulla posizione contrattuale dei giocatori biancorossi.

E’ il reparto dove non servirà intervenire più di tanto. Simone Colombi, il capitano, ad inizio marzo ha prolungato il suo contratto al 30 giugno 2027 con tanto di opzione per un altro anno. Sempre a marzo ha allungato fino al 30 giugno 2026 Leonardo Vitali, che ha sempre risposto alla grande quando è stato chiamato in causa. Quindi la porta è blindata. Se ne andrà Luca Ferretti, di conseguenza sarà da cercare un terzo “guardiano”.

Degli otto difensori in rosa ben sei hanno il contratto: Gabriele Bellodi, Matteo Gorelli, Alessandro De Vitis e Gianluca Longobardi per un’altra stagione, Tomas Lepri e Linas Megelaitis (che ha prolungato a gennaio) fino al 2027. Francesco Semeraro, invece, è svincolato e se ne andrà mentre Simone Cinquegrano farà ritorno a Sassuolo ma, salvo imprevisti, tornerà dopo il 1° luglio avendo le due società già trovato un accordo verbale sul rinnovo del prestito.

Degli otto che sono scesi in campo quest’anno, sei sono di proprietà. Tre hanno il contratto fino al 30 giugno 2026, vale a dire Marco Piccoli, Alessandro Lombardi e Luca Falbo (che ha anche un’opzione per la stagione successiva). Tre sono anche i giocatori legati al club di piazza del Popolo fino al giugno 2027: Christian Langella, Mattia Fiorini e Marco Garetto. Su quest’ultimo, però, occorrerà capire cosa vorrà fare la società viste le sirene che hanno risuonato nella finestra invernale. Torneranno alla Sampdoria, invece, sia Francesco Conti sia Lorenzo Malagrida ma quest’ultimo, soprattutto se la Sampdoria dovesse riprendere la Serie B per i capelli, potrebbe tornare a Rimini un’altra volta.

Ed ecco il reparto su cui bisognerà intervenire di più, perché dei 7 attaccanti che hanno vestito la maglia del Rimini, solo due sono ancora legati alla causa biancorossa: Giacomo Parigi e Leonardo Ubaldi. Il primo ha il contratto in scadenza al 30 giugno 2026 con l’opzione per la stagione successiva, che molto probabilmente il Rimini eserciterà visto l’anno straordinario da 14 gol e 8 assist in 44 partite. Ubaldi, invece, ha prolungato a luglio fino al 2027.

Antonio Cioffi farà ritorno al Napoli anche se la società riminese chiederà agli azzurri di poterlo riavere in Romagna mentre l’avventura di Luca Gagliano (Audace Cerignola) è arrivata al capolinea. Se ne andranno anche Diego Accursi e Iacopo Cernigoi mentre Simone Leonardi tornerà per fine prestito alla Sampdoria ma il Rimini ha intenzione di chiederlo in prestito anche per la prossima stagione. Un capitolo a parte lo merita Sulayman Jallow. L’attaccante gambiano, classe 2007, sarà l’uomo mercato del Rimini: su di lui si sono mosse già la Fiorentina e la Juventus.

