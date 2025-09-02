Rimini, l’appello di Giusy Scarcella: “Pagamenti effettuati: il sindaco ci dia la possibilità di allenarci e i tifosi ci sostengano”

La proprietà del Rimini, ha scritto una lettera aperta alla città. Tutto questo mentre il club biancorosso sta vivendo le settimane forse più nere della sua storia, culminate con il -11 di oggi e lo stadio chiuso per gli allenamenti. “La proprietà del Rimini Football Club - si legge nella nota - è divenuta ufficiale il 12.08.2025 come risulta dalla C.C.IAA stessa. Successivamente all’acquisizione il Comune di Rimini, con tutta fretta ha sottoposto alla nuova proprietà i conti e gli accordi di competenza della precedente proprietà che non erano stati onorati dalla stessa. Il 25.08.2025 (nostra scadenza per la rata dell’1.08.2025 (non pagata dalla precedente proprietà), la nuova proprietà ha pagato erroneamente la scadenza del 1° settembre (errore meramente umano), ed stato pagato anche il materasso bruciato durante la partita contro il Perugia, fatto avvenuto due anni fa circa”.

“Il Comune di Rimini - continua la nota - ci comunica che è stata pagata la rata del 1° settembre, da parte del Rimini Football Club), e Rimini Football Club provvede a precisare che trattandosi di mero errore di imputazione di scadenza, alla data del 1° settembre verrà onorata, la scadenza del 1° agosto. I pagamenti sono stati tutti effettuati, il Comune è già provvisto delle quietanze inviate via pec (tutto documentabile), ma nonostante ciò ha cambiato i lucchetti per non consentire l’accesso ai nostri giocatori ed a tutto lo staff, mettendo in difficoltà la società, i giocatori ed i tifosi che continuano a contestare la proprietà ed i collaboratori, sostenendo in modo non veritiero che non sono state onorate le scadenze, pertanto chiediamo ufficialmente all’Assessore allo Sport, al sig. Sindaco di interloquire con la proprietà del Rimini Football Club onde dirimere la questione in tempi brevi ed efficaci e soprattutto risolutivi. Ovviamente tutto quanto dichiarato è ampiamente documentabile”.

Prosegue la nota: “Chiediamo altresì massima collaborazione da parte delle Istituzioni in un momento difficile e di riorganizzazione. Se la volontà del Sindaco è che la Building Company venda il Rimini Calcio, la sig.ra Scarcella è disponibile a cedere le quote al Comune stesso o a terzi indicati dal Sindaco, ovviamente rifondendo tutto quanto sborsato sino ad oggi sia da Building Company che dalla sig.ra Scarcella a titolo personale.

Nel mentre il nostro Sindaco sceglie, imploriamo lo stesso di dare al Rimini Footall Club la possibilità di allenarsi, in vista della prossima imminente partita. Con l’occasione è doveroso comunicare che venerdì mattina 05.09.2025 verrà effettuata la conferenza stampa per la presentazione della società e dell’organigramma del Rimini Football Club, e che verrà comunicato ai giornalisti l’orario ed il luogo ove si terrà la conferenza stampa. Stante la situazione controversa, ed essendo a conoscenza che la tifoseria in questo frangente è scontenta della mia gestione, e di questo mi scuso, promettendo di spiegare durante la conferenza stampa le motivazioni della situazione che stiamo affrontando, chiedo ai tifosi il massimo sostegno per far aprire i cancelli dello stadio al Rimini Football Club. Vi ringrazio per la comprensione che vorrete dimostrare a tutti”.