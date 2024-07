Il Rimini FC ha ingaggiato a titolo definitivo dalla Fiorentina il centrocampista Mattia Fiorini. Cresciuto nel settore giovanile della squadra viola, a 17 anni approda in Primavera e vince per tre anni consecutivi la Coppa Italia di categoria. L’esordio in Serie C arriva a 20 anni con il Fiorenzuola. La stagione scorsa ha vestito le maglie di Foggia e Recanatese arrivando a 77 presenze totali tra i professionisti. Il mediano classe 2001 ha firmato un contratto fino a giugno 2027.