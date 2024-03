Rimini in viaggio a Fermo. Troise: “Dobbiamo essere pronti a livello psicologico”

Rimini all’assalto del fanalino di coda Fermana domani sera nelle Marche (20.45). “È stato un periodo che ci ha permesso di recuperare e di lavorare al meglio e nelle ultime sedute di riprendere quel discorso di mentalità in una partita non scontata, perché è vero che la Fermana è ultima ma è anche vero che giocherà, come ha giocato ad Arezzo, con il coltello tra i denti. Farà di tutto per risalire qualche posizione – ha detto Emanuele Troise in conferenza stampa - e sotto questo aspetto dovremo farci trovare pronti, soprattutto dal punto di vista psicologico”. Obiettivo play-off per i biancorossi: “Sono sette finali, e domani ancora di più. Dall’altra parte troveremo un avversario che giocherà il tutto per tutto. La prima di queste sette finali, quella con il Pescara, è andata bene, quella di domani ci permette intanto di arrivare pronti, vedremo poi al triplice fischio cosa saremo riusciti a raccogliere”.