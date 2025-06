Rimini in ritiro a Riolo Terme dal 16 luglio

Ora è ufficiale, il Rimini andrà in ritiro a Riolo Terme. Lo ha annunciato il club in una nota: “Il Rimini Football Club comunica che il ritiro precampionato in vista della stagione sportiva 2025/26 si svolgerà dal 16 luglio al 3 agosto a Riolo Terme.

La squadra alloggerà al rinomato Grand Hotel di Riolo struttura che coniuga eleganza, tranquillità e servizi di altissimo livello, in perfetta sintonia con le esigenze di una squadra professionistica. Il supporto delle Terme di Riolo, con i servizi fisioterapici e terapeutici, rappresenta un valore aggiunto per la preparazione atletica. Gli allenamenti si svolgeranno al nuovo campo sportivo situato a Casola Valsenio, a soli 8 km dal centro termale. Il campo, completamente riqualificato dopo l’alluvione, è oggi una struttura all’avanguardia, moderna e attrezzatissima, pronta ad accogliere allenamenti intensivi, partitelle e sessioni tecniche”.