Rimini in emergenza con l’Entella, Buscè: “La squadra ha sempre fatto il suo dovere anche nelle situazioni più complicate”

RIMINI. Quando si dice che alle brutte notizie non c’è mai fine. Perchè al Rimini che domani affronterà la capolista Entella (si gioca alle 15 a Chiavari) che non perde da settembre, mancheranno ben sette giocatori. Oltre ai tre infortunati Cernigoi, Gorelli e Brisku, e ai due squalificati, Parigi e Langella, nelle ultime ore si sono aggiunti Semeraro e Accursi entrambi influenzati. Antonio Buscè, però, non fa drammi. “Non li faccio perché questa squadra ha sempre fatto il proprio dovere, anche nelle situazioni più complicate. Ogni giocatore ha sempre dato tutto e sono certo sarà così anche domani. Sappiamo che non sarà facile perché affrontiamo la capolista, una squadra organizzata, ben messa in campo con giocatori di qualità. Ma se noi faremo la nostra partita fatta di grande sacrificio e determinazione possiamo fare bene. Senza dimenticare che ci saranno condizioni climatiche non semplici”.