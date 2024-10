Rimini in emergenza ad Arezzo: tra i convocati non figurano Cioffi e De Vitis

Sarà un Rimini in emergenza quello che domani (ore 17.30) scenderà ad Arezzo. Oltre allo squalificato Bellodi e agli infortunati Chiarella (che però la prossima settimana dovrebbe tornare in gruppo) e Malagrida, si sono aggiunti anche De Vitis e Cioffi, che pure aveva svolto la rifinitura ma il cui nome è stato depennato all’ultimo minuto dall’elenco dei convocati per un problema fisico.

«Andiamo ad affrontare una squadra forte - dice Antonio Buscè alla vigilia - in salute, che arriva da una vittoria importante con la Torres. Anche noi veniamo da una prestazione importante e sappiamo che domani dovremo giocare una gara attenta, con lo spirito giusto, e dovremo essere bravi nel leggere i momenti della partita».