Rimini in emergenza a Terni: in forte dubbio anche Gorelli

È ancora emergenza in casa Rimini. Domani (ore 20.30) al Liberati contro la Ternana, oltre ai soliti noti, Cioffi, Malagrida e Cernigoi, Antonio Buscè rischia di non avere neppure Gorelli che anche oggi è stato lasciato precauzionalmente a riposo, ma difficilmente sarà in campo al “Liberati”. L’unico sorriso arriva dal ritorno di De Vitis.

“Andiamo ad affrontare una squadra costruita per tornare subito in Serie B e direttamente, senza passare dai play-off. Una squadra ben organizzata, che gioca un buon calcio e quindi ci aspetta una partita difficile. Siamo consapevoli che in trasferta abbiamo fatto cose importanti e contiamo di continuarle a fare. Abate? Ignazio prima è stato un ottimo compagno di squadra all’Empoli e poi un avversario tosto in Primavera. Veniamo da due percorsi molto simili e rivederlo sarà sempre un piacere”. Tra gli umbri a centrocampo sarà ancora assente il veterano Federico Viviani.