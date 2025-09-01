Rimini, in arrivo Giammarioli nella dirigenza verso la volata di mercato

Un altro tassello in arrivo nell’organigramma. Si tratterebbe di Stefano Giammarioli, classe 1964, nativo di Gubbio, ex direttore sportivo di Cremonese e Gubbio dove ha vinto vari campionati. Però Giammarioli sbarcherebbe a Rimini nel ruolo di direttore generale visto che nel ruolo di diesse ci sarebbe Luca Nember. E’ stato proprio quest’ultimo assieme alla proprietaria Giusy Anna Scarcella ad incontrare sabato Giammarioli che si è preso qualche giorno per decidere ma a quanto pare il dado è tratto. Il dirigente umbro visionerebbe anche il settore giovanile senza sovrapporsi al lavoro del responsabile Pietro Tamai. Tutto questo quando oggi è l’ultimo giorno di calciomercato e la società biancorossa sarà costretta a correre e non poco.

Infatti all’ora di cena si chiuderanno i battenti e il Rimini dovrà depositare la famosa fideiussione extra budget per avere le mani libere. In tal caso ci sarebbe una corsa sfrenata sul mercato dove il Rimini potrebbe anche essere ribaltato come un calzino. Per esempio dall’Empoli sono in arrivo due giovani come Jeremy Moray e Ank Asmussen.

Moray si è già visto in Romagna con la maglia dello United Riccione. Si tratta di un difensore centrale classe 2006, che il club azzurro ha preso nell’estate del 2023 dallo Standard Liegi. L’anno scorso con la Primavera empolese Moray ha giocato 37 partite segnando 2 gol.

Invece Asmussen è un centrocampista classe 2005 nato in Danimarca. Solo 7 le sue apparizioni l’anno scorso nella Primavera dell’Empoli.

Ma non sarebbero gli unici due giovani provenienti dalla serie A perché se ne aggiungerebbero almeno altri quattro, bisogna vedere ovviamente quanto funzionali.

Quindi oggi tantissima carne al fuoco in entrata dando per scontato che sarà depositata la fideiussione anche se con questa proprietà di scontato non c’è proprio nulla visto come è trascorso il mese d’agosto. Però ci sarà molto movimento anche in uscita perchè non va mai dimenticato il comunicato della squadra nel ritiro di Riolo Terme. E a quanto pare dopo un mese e mezzo non è che la situazione sia molto cambiata, pertanto non ci sarebbe da stupirsi se oggi facessero le valigie alcuni big, Parigi in primis. Qui radiomercato sussurra di un interessamento della Triestina ma obiettivamente pare un’operazione complicata perché i giuliani forse stanno peggio del Rimini. Poi c’è il Cosenza che spinge forte su Langella al quale probabilmente non sarà piaciuto giocare senza la fascia venerdì scorso a Pesaro. E lo stesso Megelaitis, nuovo capitano, ha le valigie pronte da luglio, cioè da quando ha saltato il ritiro.

