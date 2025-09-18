Rimini, in arrivo 5 rinforzi

Dopo l’arrivo di Giammarioli, a Rimini ci sono 5 rinfrozi sulla porta. Due difensori centrali: uno è il veterano Alessandro Bassoli (già a Rimini da martedì), l’altro Andrea Petta, classe 2005 svincolato dalla Lazio. Come terzino sinistro c’è Nicola Falasco, 32 anni a giorni e 180 presenze in Serie B in carriera. A centrocampo riecco il ventunenne Mattia Leoncini, lasciato a casa dal Pisa e già a Rimini fino a 15 mesi fa. Mentre in attacco la scommessa Sergej Grubac, 25 anni, ex Chievo, centravanti di 193 centimetri che da professionista ha segnato un solo gol in 51 partite. «Con questi giocatori abbiamo instaurato un rapporto di dare-avere: tu sei senza squadra, noi ti rimettiamo in pista».