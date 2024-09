Rimini, il terzo portiere è Ferretti

Il 21enne Luca Ferretti è il nuovo terzo portiere del Rimini. “Il Rimini FC - recita una nota del club - comunica di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive di Luca Ferretti. Il portiere classe 2003 nativo di Reggio Emilia, cresciuto nelle giovanili di Parma e Carpi, ha debuttato in Serie D a 17 anni con la Correggese. In quarta serie ha collezionato complessivamente 54 presenze tra Correggese, Carpi e Luparense. Il calciatore ha firmato un contratto di un anno (con opzione per il secondo) e ha scelto il numero 32”.