Fino adesso Buscè non aveva mai schierato la stessa formazione, ci era andato vicino due volte, ma mai lo stesso undici. Evidentemente il blitz in Molise ha fatto scattare una scintilla che lui stesso ha colto pienamente. In questo momento è difficile lasciare fuori gente come Falbo che ha segnato due gol in un mese lui che proprio attaccante non è, Parigi che sta andando a bersaglio con continuità (5 gol nelle ultime 5 partite, solo con la Vis Pesaro è rimasto a secco), il faro Langella, lo sgusciante Cioffi autentico match winner contro il Pontedera e via via tutti gli altri. Sembra quasi un undici obbligato in questo momento, la logica suggerisce che il ferro va battuto finchè è caldo.

Erano diventati ormai pari ad un Ufo i calci di rigori a favore nel pianeta biancorosso. Nessuno all’orizzonte in questa stagione e ormai pareva che tutto il girone d’andata andasse verso questa direzione. E invece ecco che il dribbling in area di Cioffi ha costretto l’arbitro Recchia di Brindisi ad infrangere questo tabù che durava dal 3 aprile 2024 (Morra nel 5-0 all’Olbia). Addirittura contro i granata toscani ne sono arrivati due: l’ultima volta in C il 27 novembre 1983 (doppio Cinquetti col Fanfulla).

Oggi la ripresa

Non c’è tempo da perdere nonostante il morale sia sicuramente a mille. Perché venerdì sera il Rimini scenderà in Abruzzo per sfidare il Pineto e così oggi tornerà ad allenarsi. Stavolta il menù sarà un po’ diverso perchè non si tratta della classica seduta di scarico del giorno post gara visto che in mezzo c’è stato il giorno di riposo. Quindi da oggi subito si tornerà ad allenarsi a pieno regime e i riflettori saranno puntati soprattutto su De Vitis e Chiarella vicini al recupero. Infatti entrambi ieri hanno svolto comunque un lavoro personalizzato e proveranno ad aggregarsi al gruppo magari sperando in una convocazione giovedì.

