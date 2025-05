Rimini, il saluto di Buscè: “Grazie a tutti”

In una nota affidata all’ufficio stampa del club biancorosso, l’ormai ex allenatore del Rimini Antonio Buscè ha salutato i tifosi: “ È stato un anno ricco di soddisfazioni, 53 punti conquistati sul campo e vittoria della Coppa Italia, mi porterò sempre nel cuore tutto questo! Grazie a voi tifosi che ci avete sempre sostenuto ovunque, grazie alla città di Rimini. Grazie al club Rimini FC. Grazie alla proprietà ed alla dirigenza per la fiducia che mi hanno mostrato fin dal primo momento. Grazie ai miei ragazzi, è stato un onore condividere con voi lo spogliatoio, ed infine grazie allo staff tecnico e sanitario. Grazie a tutte le persone della società che sono dietro le quinte ma che hanno dato il loro contributo, grazie di cuore ai magazzinieri. Grazie a tutti voi!”.