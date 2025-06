Rimini, il nuovo allenatore è Filippo D’Alesio

E’ Filippo D’Alesio il nuovo allenatore del Rimini, che lo ha ufficializzato in tarda serata. Per D’Alesio, scelto da Di Battista, è un doppio salto in alto “interno”: il trentaduenne pescarese è infatti da due stagioni il match analyst dei biancorossi: prima sotto la gestione Raimondi, poi con Troise e, infine, con Buscé. A gennaio ha conseguito l’abilitazione Uefa A risultando il migliore di tutto il suo corso. Una scelta che sicuramente farà grande rumore e che testimonia la volontà della proprietà di risparmiare. Al suo fianco, nel ruolo di vice allenatore, ci sarà Denis Biavati, che nell’ultima stagione era sulla panchina della Primavera biancorossa.