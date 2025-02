Rimini, il campionato e la coppa Italia non si incastrano bene

E’ doveroso a questo punto dare subito uno sguardo al calendario da qui al 25 marzo. Sarà infatti fondamentale arrivarci nel miglior modo possibile a questo doppio appuntamento storico perché se ora il campo mette in risalto certi valori, tra 40 giorni lo scenario potrebbe essere mutato a causa della condizione fisica, migliorata o peggiorata, e di eventuali infortuni. E il calendario non è proprio benevolo nei confronti del Rimini: non tanto perché quattro delle prossime sette gare le giocherà in trasferta, quanto per i due incontri a ridosso della doppia finale con la Giana Erminio. Tre giorni prima della sfida di andata di Gorgonzola i biancorossi dovranno sobbarcarsi la trasferta più ostica dal punto di vista logistico presente in stagione, cioè quella di Sassari con la Torres. Non sono stati ancora decisi né il giorno né l’orario della partita, ma quasi certamente in casa dei sardi si giocherà di sabato pomeriggio se non addirittura di venerdì sera. Ovviamente stesso trattamento sarà riservato alla Giana, che invece ospiterà la rilanciata Triestina.

Non migliora il quadro per la gara di ritorno: tre giorni prima il Rimini andrà a far visita alla Vis Pesaro, che rappresenta da sempre una delle gare più sentite nell’ambiente biancorosso. Sarà una battaglia, quindi non proprio il massimo dal punto di vista nervoso in vista poi della finale di ritorno con la Giana, che invece giocherà in casa anche prima della finale del Neri, ma contro il Trento, con cui sta duellando per un posto nei play-off.