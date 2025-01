Rimini, il -2 in classifica è realtà

Nessuna bella sorpresa: penalizzazione di 2 punti al Rimini e inibizione di 2 mesi per la presidente Palma Stefania Di Salvo. Il club biancorosso era stato deferito al Tribunale Federale Nazionale per non aver provveduto, entro il termine del 16 dicembre 2024, al pagamento degli emolumenti dovuti in favore dei tesserati per le mensilità di settembre ed ottobre 2024. La società era stata deferita a titolo di responsabilità diretta per le violazioni disciplinari ascritte al proprio legale rappresentante pro-tempore, nonché a titolo di responsabilità propria.