Rimini, ieri il congedo di Buscè: all’orizzonte spunta l’Ascoli

Una giornata piena dal punto di vista emotivo, tipica dell’ultimo giorno di scuola. Ieri pomeriggio i dirigenti dell’area tecnica del Rimini hanno incontrato al Romeo Neri la squadra, il tecnico Antonio Buscè e tutto il suo staff. Animi sereni e distesi perché c’è stata sempre la consapevolezza di aver fatto il massimo anche in campionato, chiuso con un 9° posto finale tutt’altro che indimenticabile anche se si è spesso viaggiato tra mille problemi (infortuni, su tutti quello di Cernigoi). La Coppa Italia di Serie C ha rappresentato quel quid sorprendente ed emozionante che fa vedere la stagione appena conclusa sotto una luce positiva.

Poi in serata c’è la cena di congedo e da oggi i giocatori (molti dei quali ancora sotto contratto e quindi, salvo dinamiche sempre imprevedibili di mercato, si rivedranno a metà luglio per il ritiro precampionato) sono liberi e ufficialmente in vacanza. Così come è libero il tecnico Buscè, che ieri ha vissuto la sua ultima giornata in biancorosso.

