Rimini, i tifosi della curva alla nuova proprietà: “Siete una sciagura come la mucillagine”

Il Rimini si avvicina alla prima gara di campionato, tra adempimenti economici e le prime operazioni di mercato. Passi verso la normalità, che però non convincono la tifoseria. La Curva Est, infatti, prosegue la sua protesta: sui social ieri è stato pubblicato un altro comunicato con parole al vetriolo contro la nuova proprietà e con un nuovo invito al sindaco a dare il benservito alla Building Company. “Si può tenere in ostaggio il club di una città come Rimini? Noi siamo convinti di no e ci auguriamo che anche chi ha certe chiavi in città la pensi così. Torneremo a ribadirlo anche sabato prossimo”, spiegano i tifosi della Curva Est, che vanno all’attacco: “Sabato infatti inizia il campionato e questa società da quando è arrivata non sta facendo altro che accumulare nuovi debiti senza propositività alcuna. Un’assenza clamorosa, questa della nuova società, che dimostra come la loro presenza sia puramente parassitaria, con dirigenti specialisti delle retrocessioni e dei fallimenti, che il Comune non ha voluto a Lucca”. La Curva Est ribadisce: “Se ne devono andare, perchè non li vogliamo nemmeno a Rimini con le loro ridicole comparse, soubrette, tronisti e manovratori. Per la nostra città sono una sciagura come la mucillagine”. La Curva Est conferma le contestazioni a oltranza: “Li contesteremo finché non se ne andranno. Il Rimini è nostro, che ci siamo sempre stati e ci saremo sempre, non di chi l’ha preso a un euro, solo per accumulare altri debiti e fare interessi che ci sono estranei. Vendete il Rimini e andatevene!”.