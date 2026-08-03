Rimini, i nuovi dirigenti ricevuti in Comune: si lavora al “piano B” per la riqualificazione dello stadio

Il calcio biancorosso riparte dopo mesi da incubo. Questa mattina il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad e l’assessore allo Sport Michele Lari hanno ricevuto in residenza comunale una delegazione della nuova società alla guida della Rimini Calcio, composta dal presidente Marco Lombardi, dal direttore generale Massimiliano Alvisi, dal responsabile area commerciale e amministrativa Antonio Cocciolo, dal supervisore del settore giovanile Roberto Benedettini e da uno dei soci fondatori Orfeo Bianchi.

Si è parlato del Centro Sportivo dell’ex Area Ghigi: oltre ai lavori di manutenzione appena avviati sulle opere presenti nell’area che erano già state realizzate, sindaco e assessore hanno ricordato come sia stato da poco stanziato un investimento di 1,5 milioni di euro per il completamento del primo stralcio funzionale del centro sportivo. A breve sarà pubblicato il bando per l’affidamento dei lavori, con l’obiettivo di mettere a disposizione per l’avvio della stagione sportiva 2027/28 sette campi da gioco (quattro campi da calcio a 11, due in erba naturale e due in erba sintetica, due campi da 8 e un campo da 5 in sintetico), con annessi spogliatoi.

Tra gli argomenti trattati, anche il futuro dello stadio Romeo Neri: a giorni l’Amministrazione trasmetterà formale risposta ad Aurora Immobiliare in merito alla valutazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica per la realizzazione del nuovo impianto; parallelamente si sta lavorando all’attuazione del cosiddetto ‘piano B’, per una riqualificazione a stralci del ‘Neri’ sostenuta dal Comune.