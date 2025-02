Magra consolazione aver giocato bene con il Perugia. Perché non è arrivata la vittoria, come già era successo con la Vis Pesaro dove il Rimini non avrebbe meritato sicuramente di perdere il 22 novembre scorso. Unica differenza è che stavolta un punticino è arrivato. Magra consolazione perchè in serie C giocare bene una partita non vuol dire poi che sette giorni dopo si rigiocherà ancora bene. Soprattutto il Rimini di quest’anno dove non è mai stato continuo nel gioco. A volte ha giocato bene, in altre occasioni così così e in altre ancora male. E siccome la squadra di Buscè non ha la capacità di vincere quando non si esprime al massimo, ecco allora che deve vincere quando getta le basi per farlo nell’arco dei 95 minuti. Quindi aver giocato bene con il Perugia ma senza il supporto dei tre punti va visto come un fatto grave. E non a caso i tifosi non l’hanno presa bene innalzando il coro «Meritiamo di più». Messaggio che ha dato fastidio a qualcuno evidentemente ma bisogna anche capire che chi paga il biglietto sta aspettando un successo dal 7 dicembre (5-1 al Pontedera).