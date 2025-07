Rimini, i big fanno gola: il Catanzaro su Longobardi, Colombi piace all’Entella

Il mercato in entrata non può che essere fermo in questa situazione di stallo. Ciò non toglie però che i giocatori del Rimini non siano appetibili dalle altre società. Così il Catanzaro è sulle tracce di Gianluca Longobardi, difensore eclettico classe 2003 protagonista nell’ultima stagione. Oppure la Virtus Entella, neopromossa in serie B, è alla caccia di un portiere e sta facendo un pensierino su Simone Colombi, capitano biancorosso che ha compiuto 34 anni proprio martedì scorso.

Il numero uno di Seriate è sotto contratto ma l’Entella non dovrebbe avere problemi a sbloccare la situazione qualora decidesse di affondare il colpo così come il Catanzaro con Longobardi.

La situazione di stallo non impedisce comunque al direttore sportivo Di Battista di sondare il terreno per eventuali acquisti. Infatti sempre da sponda Entella rimbalza la notizia di un interessamento del Rimini per il centrocampista centrale classe 2004, quindi under, Gabriele Costa, uscito dalle giovanili dei biancazzurri ed ex Sampdoria U19 e Pistoiese