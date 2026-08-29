Rimini, gli abbonati oltre quota 2.200

La campagna abbonamenti del Rimini ha superato quota 2.200 tessere. Lo annuncia la società in una nota: “La Rimini Calcio comunica che grazie al successo della promo “Amico Biancorosso” riservata ai primi 2.053 abbonati, è stata superata quota 2.200 tessere staccate. Procedendo a questa velocità potremo arrivare ad aprire i distinti, onorando così la promessa fatta a tutti i tifosi riminesi. La società desidera ringraziare ancora una volta tutti gli abbonati per il sostegno e la vicinanza dimostrati al progetto fino ad ora”