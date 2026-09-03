Rimini, gli abbonamenti decollano: si va verso i 3.000?

L’idea iniziale era quella di chiudere la campagna domenica dopo la partita con il Novafeltria che segnerà il debutto casalingo del Rimini. Ma le file degli ultimi giorni fuori dallo stadio per sottoscrivere l’ambita tessera hanno spinto Alvisi e soci ad andare oltre anche perché molte persone sono fuori città per le ferie e hanno assicurato che la settimana prossima si abboneranno. Insomma si sono fatti due conti a tavolino e si è deciso di concedere volentieri altre due settimane. Così i battenti saranno chiusi domenica 20 settembre quando i biancorossi riceveranno il Russi. Da sottolineare che da lunedì prossimo l’abbonamento sarà a costo pieno mentre l’iniziativa “porta un amico”, che consente agli abbonati di facilitare nuove adesioni al prezzo di 30 euro, facendo scegliere tra curva, laterale e distinti, terminerà con il Novalfeltria. Domenica, infine, sarà sufficiente presentare il QR Code ricevuto tramite Whatsapp oppure in alternativa mostrare la ricevuta dell’abbonamento. Poi dalla prossima settimana si ritirerà la tessera.

© RIPRODUZIONE RISERVATA