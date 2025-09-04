Rimini, Giammarioli fa il “golpe”: via Nember e Marra Cutrupi, c’è un gruppo Usa alle spalle?

L’unica cosa certa di quest’estate nera del pallone biancorosso è che con il Rimini non ci si annoia mai. Ogni giorno c’è un colpo di scena. Gli ultimi, poi, sono davvero improvvisi e sotto certi aspetti inattesi.

Sono quattro gli eventi che hanno caratterizzato la giornata di ieri. Se due di questi, la questione legata allo stadio e ai campi di allenamento e soprattutto quella relativa alla ripartenza del settore giovanile, meritano un approfondimento a parte, ci sono due grosse notizie che riguardano una (nuova, l’ennesima) rivoluzione in atto nelle stanze dei bottoni.

Da domenica risultava ormai chiaro l’arrivo all’interno del Rimini di Stefano Giammarioli. L’ex direttore sportivo di Gubbio e Cremonese ieri era nella sede di via XX settembre e ha preso in mano la situazione. Ma, e qui c’è la grande novità, non sarebbe alle dipendenze di Giusy Anna Scarcella ma, comunque con il benestare della proprietaria della Building Company, agirebbe per conto di un nuovo acquirente, un gruppo americano impegnato nel ramo immobiliare.

Ma non finisce qui: l’arrivo di Giammarioli ha comportato le contemporanee fuoriuscite del direttore sportivo Luca Nember e del segretario Filippo Marra Cutrupi, che da ieri non fanno più parte del Rimini (ma non è detto che non restino comunque legati all’entourage della Building Company Italia...).