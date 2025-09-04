Rimini, Giammarioli fa il “golpe”: via Nember e Marra Cutrupi, c’è un gruppo Usa alle spalle?

Partendo proprio da qui, nel primo pomeriggio di ieri è arrivata la conferma di quelle che erano già i “boatos” mattutini. Il segretario Filippo Marra Cutrupi e il direttore sportivo Luca Nember hanno lasciato Rimini e il Rimini. Se il primo ha sempre rappresentato una figura di secondo piano, ciò che ha sorpreso è stato l’addio dell’ex direttore sportivo del Chievo. A meno che Nember non finisca per fare dietrofront per una seconda volta... Però ieri sera la decisione sembrava essere presa ed è una scena molto simile a quella che videro 7 mesi fa i tifosi della Lucchese, quando, dieci giorni dopo la fine del mercato (allora era quello invernale) ci fu il definitivo divorzio. A Rimini, Nember non ha mai legato con la città. Anzi, ha accusato una parte di tifoseria di averlo aggredito, fatto che poi lo ha portato a rinunciare all’incarico che, però, di fatto, ha sempre continuato a svolgere. Per due addii, un nuovo arrivo. Sembra, infatti, che al posto di Marra Cutrupi, Giammarioli abbia già chiamato una persona di sua fiducia. Intanto da ieri sera c’è un addetto stampa: è Mattia Favatà. Sarà lui a organizzare e coordinare la conferenza stampa della società.